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14:50, 3 апреля 2025Ценности

Звезда «Эйфории» вышла в свет в свадебном наряде после разрыва с женихом

Актриса Сидни Суини вышла в свет в свадебном наряде после разрыва с женихом
Екатерина Ештокина

Фото: Alberto E. Rodriguez /Getty Images for CinemaCon / Getty Images

Американская актриса Сидни Суини вышла в свет в свадебном наряде после разрыва с женихом, кинопродюсером Джонатаном Давино. Соответствующий материал публикует People.

27-летняя звезда популярного молодежного телесериала «Эйфория» пришла на премьеру фильма «Служанка» в белом наряде из весенней коллекции 2025 года бренда Wiederhoeft. Образ знаменитости состоял из атласного корсетного топа без бретелей и юбки-карандаша из аналогичного материала с широким поясом.

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Известно, что стоимость данных изделий составляет 4,5 тысячи и 2,3 тысячи долларов (379 тысяч и 194 тысячи рублей соответственно).

В марте звезда «Эйфории» снялась в откровенном наряде после расставания с женихом. Сидни Суини поделилась снимками, на которых позировала на фоне песка в мини-платье.

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