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11:52, 31 марта 2025Ценности

Звезда «Эйфории» снялась в откровенном наряде после расставания с женихом

Актриса Сидни Суини снялась в мини-платье после расставания с продюсером Давино
Мария Винар

Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини снялась в откровенном наряде после расставания с женихом, продюсером Джонатаном Давино. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя звезда популярного молодежного телесериала «Эйфория» поделилась снимками, на которых она позирует на фоне песка. На ней платье мини-платье, оформленное розово-белым принтом и глубоким декольте. На размещенных кадрах видно, что образ знаменитости дополняют небрежная прическа и макияж, выполненный в нюдовых тонах.

Фото: @sydney_sweeney

Поклонники оценили фотосессию актрисы в комментариях. «Так великолепна», «Ты идеальна!», «Волшебная девушка», «Девушка моей мечты», «Шикарная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Сидни Суини в откровенном купальнике поплавала в бассейне.

Вот это да!
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