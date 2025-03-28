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12:43, 28 марта 2025Ценности

Звезда «Эйфории» в откровенном бикини поплавала в бассейне

Американская актриса Сидни Суини в откровенном бикини поплавала в бассейне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини в откровенном купальнике поплавала в бассейне. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» запечатлена под водой. На ней бикини, состоящее из бюстгальтера с завязками и стринги, которые частично оголяют ее ягодицы.

Поклонники оценили снимок знаменитости. «От фото дух захватывает», «Красота», «Буквально тону вместе с тобой», «Невероятно», «Как под водой может быть так горячо?», «Превосходно», — писали они в комментариях под постом, который набрал 3,2 миллиона лайков.

В декабре прошлого года сообщалось, что Сидни Суини показала голую грудь в рекламе итальянского модного бренда Miu Miu.

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