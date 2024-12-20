Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 20 декабря 2024Ценности

Звезда «Эйфории» показала голую грудь на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Сидни Суини

Сидни Суини. Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини снялась в откровенном виде для итальянского модного бренда Miu Miu. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась снимком с бэкстейджа, на котором предстала в белых кроссовках, темно-синих джинсах и вязаной кофте, оформленной молнией. На размещенных кадрах видно, что знаменитость расстегнула верхнее изделие и показала на камеру голую грудь.

Поклонники оценили фотосессию девушки в комментариях под постом. «Ты самая идеальная в этом мире», «Какая ты красивая», «Великолепная», «Вау! Это очень смело!», «Шикарная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Сидни Суини в откровенном виде вышла на прогулку с собакой и попала в объектив папарацци.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Венгрии увидели политическую месть в действиях США. Как Сийярто объяснил введение санкций против российского банка?

      Парень сделал пугающее открытие после визита сантехника к нему домой

      Рогов сообщил о дезертирстве украинских военных в Курахово

      Звезда «Эйфории» показала голую грудь на камеру

      Урсула фон дер Ляйен ушла от ответа на вопрос о поддержке Украины Евросоюзом

      Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

      Глава Минюста Украины заявила о масштабной кибератаке на госреестры

      Фон дер Ляйен сравнила поставки оружия Украине из Евросоюза и США

      Орбан предлагал России и Украине обменять сотни пленных

      В МВФ перечислили основные факторы роста российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше