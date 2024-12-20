Звезда «Эйфории» показала голую грудь на камеру

Американская актриса Сидни Суини снялась в откровенном виде для итальянского модного бренда Miu Miu. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась снимком с бэкстейджа, на котором предстала в белых кроссовках, темно-синих джинсах и вязаной кофте, оформленной молнией. На размещенных кадрах видно, что знаменитость расстегнула верхнее изделие и показала на камеру голую грудь.

Поклонники оценили фотосессию девушки в комментариях под постом. «Ты самая идеальная в этом мире», «Какая ты красивая», «Великолепная», «Вау! Это очень смело!», «Шикарная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Сидни Суини в откровенном виде вышла на прогулку с собакой и попала в объектив папарацци.