Звезда «Эйфории» в мини-шортах вышла на прогулку с собакой и попала в объектив папарацци

Американская актриса Сидни Суини в откровенном виде вышла на прогулку с собакой и попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
27-летнюю звезду популярного телесериала «Эйфория» заметили у ее особняка во Флориде. Так, она предстала перед уличными фотографами в коричневой спортивной куртке и мини-шортах. Кроме того, на ней были черные кроссовки и солнцезащитные очки.
Уточняется, что на прогулке также был замечен жених знаменитости, бизнесмен Джонатан Давино. Он, в свою очередь, был одет в белую футболку, черные шорты, кроссовки и бейсболку.
Ранее сообщалось, что Сидни Суини ответила на критику откровенных снимков без фотошопа.