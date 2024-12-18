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10:21, 18 декабря 2024Ценности

Звезда «Эйфории» в мини-шортах вышла на прогулку с собакой и попала в объектив папарацци

Папарацци заметили актрису Сидни Суини в мини-шортах на прогулке с собакой
Мария Винар

Фото: MEGA / BACKGRID / Legion-Media

Американская актриса Сидни Суини в откровенном виде вышла на прогулку с собакой и попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летнюю звезду популярного телесериала «Эйфория» заметили у ее особняка во Флориде. Так, она предстала перед уличными фотографами в коричневой спортивной куртке и мини-шортах. Кроме того, на ней были черные кроссовки и солнцезащитные очки.

Уточняется, что на прогулке также был замечен жених знаменитости, бизнесмен Джонатан Давино. Он, в свою очередь, был одет в белую футболку, черные шорты, кроссовки и бейсболку.

Ранее сообщалось, что Сидни Суини ответила на критику откровенных снимков без фотошопа.

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