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16:25, 16 декабря 2024Ценности

Звезда «Эйфории» ответила на критику снимков в бикини без фотошопа

Сидни Суини показала на руках мускулы и ответила на критику снимков в бикини
Мария Винар

Фото: PICJER / Globallookpress.com

Американская актриса Сидни Суини ответила на критику откровенных снимков без фотошопа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что недавно в сети появились кадры 27-летней звезды популярного телесериала «Эйфория» в бикини. Знаменитость обратила внимание на комментарии читателей Daily Mail, которые негативно высказались о ее фигуре. «Ей нужно сбросить несколько килограммов в области талии», «Утратила свою красоту», «Совсем себя забросила», — гласили комментарии.

Актриса, в свою очередь, решила ответить хейтерам фото и видео с подготовки к съемкам фильма о профессиональной боксерше Кристин Мартин. Так, на одном размещенном снимке Суини показала на руках мускулы.

В марте Суини раскрыла секрет красоты.

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