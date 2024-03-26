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12:19, 26 марта 2024Ценности

Звезда «Эйфории» Сидни Суини раскрыла секрет красоты

Звезда «Эйфории» Суини предпочитает ягоды на завтрак и тренировки SolidCore

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская актриса Сидни Суини раскрыла секрет красоты. Интервью с ней публикует The Wall Street Journal.

Известно, что 26-летняя звезда сериала HBO «Эйфория» живет в Лос-Анджелесе со своим женихом — ресторатором Джонатоном Давино. Артистка рассказала, что обычно просыпается утром около 07:30 и в первую очередь обнимает свою собаку. При этом она отметила, что ей может хватить всего два часа сна в сутки.

Также знаменитость указала, что на завтрак предпочитает ягодный салат и иногда включает в меню гранолу, бекон и круассаны. «Я никогда раньше не пробовала кофе. Я просто пью воду», — добавила собеседница издания.

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В то же время поддерживать стройную фигуру Суини помогают созданные на основе пилатеса высокоинтенсивные тренировки SolidCore на специальном тренажере.

В декабре 2023 года Сидни Суини рассказала о желании уменьшить грудь во время учебы в старшей школе.

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      Алина Гостева
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