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14:16, 20 декабря 2023Ценности

Звезда «Эйфории» рассказала о желании уменьшить грудь в 18 лет

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Сидни Суини рассказала о желании уменьшить грудь во время учебы в старшей школе. Соответствующее интервью появилось на сайте модного журнала Glamour.

Звезда популярного телесериала «Эйфория» в беседе с журналистами призналась, что раньше не принимала особенности своей внешности. «Когда я училась в старшей школе, мне было некомфортно из-за моей большой груди. Тогда я говорила всем, что сделаю пластическую операцию в 18 лет», — рассказала она.

Однако мать девушки отговорила ее от этого шага, заявив, что она об этом пожалеет, когда уедет в колледж. «Я так рада, что этого не сделала. Они мне нравятся. Они мои лучшие друзья. Тело каждого человека красиво. Когда вы уверены в себе и счастливы внутри — это видно другим людям», — поделилась знаменитость своими размышлениями.

Кроме того, собеседница издания отметила, что ей понадобилось много времени, чтобы принять свою внешность. По ее словам, в школе она часто носила толстовки большого размера с целью скрыть большую грудь.

Ранее Сидни Суини появилась на австралийской премьере фильма «Кто угодно, но не ты» в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Тогда актриса выбрала для мероприятия белое прозрачное платье с глубоким декольте, сквозь ткань которого было видно нижнее белье.

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      Мария Винар
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