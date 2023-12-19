Популярная актриса появилась на премьере фильма в прозрачном платье

Американская актриса Сидни Суини появилась на австралийской премьере фильма «Кто угодно, но не ты» в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Page Six.

26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» выбрала для мероприятия белое прозрачное платье с глубоким декольте, сквозь ткань которого виден комплект нижнего белья. Также артистка надела туфли с ремешком на щиколотке и дополнила свой образ сияющими серьгами и кольцами люксового бренда Givenchy.

При этом визажисты сделали в макияже акцент на натуральность, подведя глаза черным карандашом и нанеся на губы светло-розовую помаду. Стилисты уложили ее волосы в легкие локоны.

Ранее Сидни Суини снялась в откровенных образах для австралийской версии журнала Marie Claire. Тогда знаменитость примерила несколько образов. Так, в первую очередь актриса предстала в комплекте нижнего белья белого цвета и бежевом халате.