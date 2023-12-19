Звезда «Эйфории» снялась в нижнем белье для журнала

Американская актриса Сидни Суини снялась в откровенных образах для австралийской версии журнала Marie Claire. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одних размещенных снимках 26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» предстала в комплекте нижнего белья белого цвета и бежевом халате, оформленном принтом с изображением пальм. Также знаменитость предстала на обложке издания в оголяющей левое плечо красной рубашке и черных трусах на высокой посадке.

Поклонники оценили съемку девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты самая красивая», «Почему я не могу быть такой идеальной», «Самая сексуальная девушка на планете», «Красотка», «Шикарная», — высказывались они.

В августе американская актриса Алекса Деми снялась в откровенном наряде для рекламы бренда Calvin Klein. 32-летняя «Эйфории» продемонстрировала фигуру в сетчатом комплекте нижнего белья, который состоял из бюстгальтера и трусов с низкой посадке.