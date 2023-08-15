Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:17, 15 августа 2023Ценности

Звезда «Эйфории» снялась в белье для рекламы

Фото: Inez & Vinoodh / Calvin Klein

Американская актриса Алекса Деми снялась в откровенном наряде для рекламы бренда Calvin Klein. Соответствующие кадры публикует WWD.

На опубликованных снимках 32-летняя звезда популярного сериала «Эйфория» позировала в сетчатом комплекте нижнего белья, который состоял из бюстгальтера и трусов на низкой посадке. Помимо этого, знаменитости сделали макияж с графическими стрелками.

Свой образ Деми дополнила серьгами-кольцами большого диаметра. Кроме того, актриса продемонстрировала завитые в локоны и собранные в укладку волосы.

Ранее в августе американская актриса Сидни Суини снялась в откровенном образе для журнала Variety. Так, на одном размещенном фото звезда популярного сериала «Эйфория» позировала в розовом купальнике с разрезами на талии, сидя на огромном куске льда. При этом ее образ дополняли туфли цвета фуксии на массивном каблуке и золотое колье в виде цепи.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Власти России обсудили новые меры по укреплению рубля

    На Западе оценили оборонные способности России

    Мстительный мужчина решил устроить пожар в доме соседки и случайно поджег себя

    Стало известно о вероятности нового взрыва на руинах АЗС в Махачкале

    Курьера телефонных мошенников осудили за хищение денег у российских пенсионерок

    Весившая 148 килограммов женщина похудела вдвое благодаря одной диете

    Звезда «Эйфории» снялась в белье для рекламы

    На Украине посетовали на проблемы из-за российских беспилотников

    Россиянам назвали скрытые симптомы рака

    СК поручил возбудить дело из-за ненадлежащего оказания услуг Red Wings

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости