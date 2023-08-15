Звезда «Эйфории» снялась в белье для рекламы

Американская актриса Алекса Деми снялась в откровенном наряде для рекламы бренда Calvin Klein. Соответствующие кадры публикует WWD.

На опубликованных снимках 32-летняя звезда популярного сериала «Эйфория» позировала в сетчатом комплекте нижнего белья, который состоял из бюстгальтера и трусов на низкой посадке. Помимо этого, знаменитости сделали макияж с графическими стрелками.

Свой образ Деми дополнила серьгами-кольцами большого диаметра. Кроме того, актриса продемонстрировала завитые в локоны и собранные в укладку волосы.

Ранее в августе американская актриса Сидни Суини снялась в откровенном образе для журнала Variety. Так, на одном размещенном фото звезда популярного сериала «Эйфория» позировала в розовом купальнике с разрезами на талии, сидя на огромном куске льда. При этом ее образ дополняли туфли цвета фуксии на массивном каблуке и золотое колье в виде цепи.