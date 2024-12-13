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10:16, 13 декабря 2024Ценности

Появились снимки звезды «Эйфории» в бикини без фотошопа

Папарацци сняли американскую актрису Сидни Суини в бикини в собственном особняке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Появились снимки американской актрисы Сидни Суини в купальнике без фотошопа. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци сняли 27-летнюю звезду сериала «Эйфория» во время отдыха в собственном особняке стоимостью 13 миллионов долларов (примерно 1,4 миллиарда рублей) на архипелаге Флорида-Кис. Она предстала перед камерой в сиреневом бикини, включавшем в себя бюстгальтер пуш-ап с косточками и трусы с заниженной талией.

В то же время знаменитость уложила волосы в небрежный пучок, закрепив его шелковой резинкой, и надела солнцезащитные очки.

В октябре Сидни Суини показала измененную ради роли известной профессиональной боксерши Кристи Мартин внешность.

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