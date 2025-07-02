Водитель МЧС спас тонущую пенсионерку по пути на работу

В Осетии водитель МЧС по пути на работу спас 72-летнюю женщину, тонувшую в реке

Водитель МЧС из Осетии по дороге на работу спас тонувшую пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Гор.

Водитель МЧС Рашид Азизов заметил 72-летнюю женщину, которая тонула в реке Терек, когда ехал на работу. Как выяснилось позже, пенсионерка сорвалась с берега во время прогулки с собакой и уже начала уходить под воду, отчаянно цепляясь за корягу, когда ей на помощь пришел спасатель.

К Азизову присоединился местный житель Сабир Маметов, также направлявшийся на работу. Мужчинам пришлось бороться с сильным течением, успокаивать находящуюся в шоке женщину и преодолевать последние метры по аварийному мосту и скользким трубам, рискуя собственной жизнью.

Им удалось успешно завершить спасательную миссию. Пенсионерку передали медикам.

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