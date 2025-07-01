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20:39, 1 июля 2025Моя страна

Башкирские школьники спасли деревню от пожара

В Башкирии троих школьников наградили за спасение деревни от пожара
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: rodnikplus.ru

В Башкирии школьники спасли деревню от пожара, не дожидаясь помощи спасателей. Об этом сообщает «Родник Плюс».

В мае на берегу реки Дема рядом с башкирским селом Дурасово ночью произошел пал сухой травы. Огонь стал быстро распространяться, создавая угрозу для домов местных жителей. Первыми тревогу забили ученик 7-го класса Демид Краснов и его сестра Анна. Вместе с подругами Елизаветой Гайнутдиновой и Дианой Исмагиловой они вызвали пожарных и начали тушить огонь ведрами с водой.

Прибывшие спасатели подтвердили: именно благодаря действиям подростков удалось остановить распространение пламени. На выпускном вечере всех четверых наградили сотрудники МЧС. «Ребята проявили смелость и ответственность, — отметили в ведомстве. — Их действия предотвратили серьезные последствия». В МЧС также подчеркнули, что подобная инициатива должна быть примером для других.

Ранее в июне в России спасли потерявшегося на горе туриста с собакой. В МЧС Башкортостана поступила информация, что мужчина с псом Филимоном нуждаются в помощи.

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