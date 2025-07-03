Медведь растерзал велосипедиста

В США медведь гризли напал на велосипедиста и растерзал его

В США медведь гризли напал на 38-летнего велосипедиста. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в районе национального парка Глейшер в штате Монтана. Сотрудник правоохранительных органов Лесной службы США Брэд Трит и его знакомый катались на велосипеде по тропе в национальном лесу Флатхед и не заметили медведя, пока не оказались совсем рядом.

Медведь сбил Трита с велосипеда, второму велосипедисту удалось спастись и позвать на помощь. К тому времени, когда на место происшествия прибыли представители властей, спасти Трита было уже нельзя. Гризли растерзал его и скрылся.

В районе национального парка Глейшер обитает около тысячи медведей. Последнее фатальное нападение произошло в 1998 году, когда три медведя растерзали и частично съели сотрудника парка.

Ранее сообщалось, что медведь, подстреленный на Аляске в сентябре 2024 года, оказался самым большим гризли, который стал добычей охотника. Рекорд зарегистрироваланНекоммерческая охотничья организация Boone and Crockett Club.