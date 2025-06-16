Подстрелен самый большой медведь гризли в истории

Медведь, подстреленный на Аляске, оказался самым крупным гризли в истории

Некоммерческая охотничья организация Boone and Crockett Club зарегистрировала новый рекорд. Об этом сообщает издание Cowboy State Daily.

Медведь, подстреленный на Аляске в сентябре 2024 года, оказался самым большим гризли, который стал добычей охотника. Для оценки размеров медведей в Boone and Crockett Club по традиции используют сумму измерения черепа животного в дюймах по длине и ширине. У рекордного медведя этот показатель составляет 27 9/16 дюйма (70 сантиметров).

Хотя в истории наблюдений фиксировались и более крупные особи, их жизнь завершилась по естественным причинам. В частности, известен медведь с черепом величиной 27 13/16 дюйма (70,6 сантиметра). Его тушу нашли на Аляске в 1976 году.

Ранее сообщалось, что в заповеднике дикой природы в Австралии не стало 110-летнего крокодила по кличке Кассиус. Он считался самым крупным представителем этого отряда пресмыкающихся, которого держали в неволе.