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20:43, 16 июня 2025Из жизни

Подстрелен самый большой медведь гризли в истории

Медведь, подстреленный на Аляске, оказался самым крупным гризли в истории
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Некоммерческая охотничья организация Boone and Crockett Club зарегистрировала новый рекорд. Об этом сообщает издание Cowboy State Daily.

Медведь, подстреленный на Аляске в сентябре 2024 года, оказался самым большим гризли, который стал добычей охотника. Для оценки размеров медведей в Boone and Crockett Club по традиции используют сумму измерения черепа животного в дюймах по длине и ширине. У рекордного медведя этот показатель составляет 27 9/16 дюйма (70 сантиметров).

Хотя в истории наблюдений фиксировались и более крупные особи, их жизнь завершилась по естественным причинам. В частности, известен медведь с черепом величиной 27 13/16 дюйма (70,6 сантиметра). Его тушу нашли на Аляске в 1976 году.

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