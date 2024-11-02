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15:34, 2 ноября 2024Из жизни

В возрасте 110 лет умер самый крупный из живших в неволе крокодилов

В Австралии умер самый крупный крокодил в мире, содержавшийся в неволе
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Cassey / Reuters

В заповеднике дикой природы в Австралии умер самый крупный в мире крокодил по кличке Кассиус, содержавшийся в неволе. Предположительно, ему было 110 лет, хотя точный его возраст никто не знает, пишет «Би-би-си».

Особь была почти 5,5 метра в длину и весила около тонны. Известно, что он проживал в заповеднике с 1987 года. При этом, пока морской крокодил жил в дикой природе, он успел поесть скот местных жителей и напасть на несколько лодок, из-за чего в результате лишился части передней левой лапы, фрагмента морды и кончика хвоста.

В 2011 году Кассиус был занесен в Книгу рекордов Гиннесса из-за своих размеров.

Ранее стало известно о кончине боровшегося с лишним весом кота Крошика из Перми. Предварительно, у ставшего интернет-знаменитостью животного были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах. После этого Крошику предложили поставить памятник в городе.

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