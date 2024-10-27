Крошику предложили поставить памятник

Коту Крошику из Перми предложили поставить памятник

Коту Крошику из Перми предложили поставить памятник. Об инициативе сообщает Ura.Ru со ссылкой на группу, посвященную памяти животного.

Местные жители посчитали, что Крошик должен быть «символом того, что как бы трудно ни было — не нужно сдаваться». Пользователи также указали, что кот стал символом Перми, которого знают по всей России и за ее пределами.

При этом о конкретике по поводу возможного памятника не сообщается.

В воскресенье стало известно, что Крошика, который стал интернет-знаменитостью из-за борьбы с лишним весом, не стало. Питомец набрал 17 килограммов, что для кота является критически опасной стадией ожирения. В сентябре ветеринары разработали для него специальную программу реабилитации, благодаря которой он начал сбрасывать лишний вес. Однако за последнее время здоровье Крошика резко ухудшилось и оценивалось как стабильно тяжелое.

«Реанимационные действия не помогли коту. Предварительно, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах», — отмечается в сообщении.

