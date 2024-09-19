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19:56, 19 сентября 2024Моя страна

В сети появилось видео проходящего спа-процедуры толстого кота Крошика

Рыжий 15-килограммовый кот Крошик прошел спа-процедуры на видео

В сети появилось видео 15-килограммового кота Крошика, который проходит спа-процедуры. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Так, каждое утро толстому рыжему коту моют пузо, а затем вычесывают шерсть. Затем четвероногое ждет прием пищи, корм для которого накладывают с помощью весов, чтобы контролировать массу кота. После этого Крошик отправляется на беговую дорожку или в бассейн, чтобы пройти сеанс гидротерапии.

Известно, что за три недели кот сбросил два килограмма.

Ранее в сентябре толстый кот Крошик попытался сбежать из ветклиники из-за диеты и застрял в обувнице. Пермский кот раньше жил в подвале больницы. При этом сердобольные сотрудники активно подкармливали животное кошачьими консервами и остатками еды из столовой.

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      Екатерина Ештокина
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