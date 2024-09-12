Толстый кот Крошик попытался сбежать из ветклиники из-за диеты и застрял в обувнице

В Перми 17-килограммовый кот попытался сбежать от врачей из-за диеты и застрял

Кот из Перми, которого врачи посадили на диету, попытался сбежать из ветклиники. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Пермский кот Крошик раньше жил в подвале больницы. Сердобольные сотрудники активно подкармливали животное кошачьими консервами и остатками еды из столовой. В итоге кот достиг веса в 17 килограммов. Когда кота нашли волонтеры приюта для животных «Матроскин», он не мог нормально передвигаться, а когда переворачивался — начинал задыхаться и синел.

Кота с ожирением было решено лечить: ему прописали диету, бег по водной беговой дорожке и игры. В неделю Крошику можно терять лишь по 170 граммов веса, поэтому худеть ему придется еще долго. После начала лечения Крошик загрустил от резких перемен в образе жизни и решил сбежать от врачей. Однако план кота провалился: он застрял в обувнице и не смог самостоятельно выбраться.

Ранее сообщалось, что нижегородский пес Кругетс, который весил 100 килограммов, когда его обнаружили волонтеры, достиг идеального веса. Собака больше года сидела на строгой диете, сейчас Кругетс весит около 50 килограммов.