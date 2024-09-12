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14:45, 12 сентября 2024Из жизни

Толстый кот Крошик попытался сбежать из ветклиники из-за диеты и застрял в обувнице

В Перми 17-килограммовый кот попытался сбежать от врачей из-за диеты и застрял

Кадр: Telegram-канал Mash

Кот из Перми, которого врачи посадили на диету, попытался сбежать из ветклиники. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Пермский кот Крошик раньше жил в подвале больницы. Сердобольные сотрудники активно подкармливали животное кошачьими консервами и остатками еды из столовой. В итоге кот достиг веса в 17 килограммов. Когда кота нашли волонтеры приюта для животных «Матроскин», он не мог нормально передвигаться, а когда переворачивался — начинал задыхаться и синел.

Кота с ожирением было решено лечить: ему прописали диету, бег по водной беговой дорожке и игры. В неделю Крошику можно терять лишь по 170 граммов веса, поэтому худеть ему придется еще долго. После начала лечения Крошик загрустил от резких перемен в образе жизни и решил сбежать от врачей. Однако план кота провалился: он застрял в обувнице и не смог самостоятельно выбраться.

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Ранее сообщалось, что нижегородский пес Кругетс, который весил 100 килограммов, когда его обнаружили волонтеры, достиг идеального веса. Собака больше года сидела на строгой диете, сейчас Кругетс весит около 50 килограммов.

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      Антонина Черташ
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