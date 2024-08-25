Пес-толстяк Кругетс достиг идеального веса

Пес Кругетс после диеты достиг идеального веса

Нижегородский пес Кругетс, который весил 100 килограммов, когда его обнаружили волонтеры, достиг идеального веса. Об этом сообщает Shot.

Собака больше года сидела на строгой диете, сейчас Кругетс весит около 50 килограммов. При этом семью псу найти пока не удалось: за все время им никто ни разу не поинтересовался. Волонтеры предполагают, что это из-за хромоты Кругетса, которого в приюте называют белоснежным мишкой. Сотрудники приюта отмечают, что собака очень ласковая.

Волонтеры нашли Кругетса на улице в Нижнем Новгороде в октябре 2023 года. У него были большие проблемы со здоровьем, пес не мог ходить из-за лишнего веса, однако уже к лету он похудел до 55 килограммов.

Псу около пяти лет, все необходимые прививки ему сделали, Кругетс также обработан от паразитов.