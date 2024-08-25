Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:42, 25 августа 2024Моя страна

Пес-толстяк Кругетс достиг идеального веса

Пес Кругетс после диеты достиг идеального веса

Кадр: Telegram-канал SHOT

Нижегородский пес Кругетс, который весил 100 килограммов, когда его обнаружили волонтеры, достиг идеального веса. Об этом сообщает Shot.

Собака больше года сидела на строгой диете, сейчас Кругетс весит около 50 килограммов. При этом семью псу найти пока не удалось: за все время им никто ни разу не поинтересовался. Волонтеры предполагают, что это из-за хромоты Кругетса, которого в приюте называют белоснежным мишкой. Сотрудники приюта отмечают, что собака очень ласковая.

Волонтеры нашли Кругетса на улице в Нижнем Новгороде в октябре 2023 года. У него были большие проблемы со здоровьем, пес не мог ходить из-за лишнего веса, однако уже к лету он похудел до 55 килограммов.

Псу около пяти лет, все необходимые прививки ему сделали, Кругетс также обработан от паразитов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      России предсказали серьезные изменения после окончания СВО. Что ждет страну и ее граждан?

      Активисты подполья подожгли флаг Украины в Киеве

      Telegram предрекли финансовые проблемы после ареста Дурова

      В Швеции назвали самое большое преступление Дурова

      Часть сил замеченной в Курской области ЧВК США обнаружили в Газе

      Симоньян призвала «прямо сейчас» сделать одно действие после ареста Дурова

      В Одесской области мобилизованные в ВСУ заключенные сбежали с автоматами

      Стало известно о штрафах Вали Карнавал более чем на 70 тысяч рублей за нарушение ПДД

      Ида Галич описала возможные мысли Павла Дурова во время задержания

      В МИД Франции отказались комментировать задержание Павла Дурова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше