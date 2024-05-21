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21:01, 21 мая 2024Моя страна

Фото до и после похудения весившего 100 килограммов пса появилось в сети

Весивший 100 килограммов нижегородский пес Кругетс похудел вдвое

Фото: «Сострадание НН»

Нижегородский пес Кругетс, который весил 100 килограммов, похудел вдвое. Соответствующие фото появились в Telegram-канале РИА Новости.

По информации агентства, в октябре 2023 года волонтеры нашли на улице животное, у которого были большие проблемы со здоровьем. Отмечается, что тогда пес не мог ходить из-за лишнего веса. Однако к лету Кругетс похудел до 55 килограммов.

«Теперь Кругетсу ищут новых хозяев. Волонтеры говорят, что ему около пяти лет и что все необходимые прививки псу, кардинально поменявшему свою жизнь, сделали, а также обработали его от паразитов», — говорится в сети.

Ранее сообщалось, что львица в крымском сафари-парке отказалась от новорожденных детенышей. Теперь новорожденных львят выкармливают сотрудники зоопарка.

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      Екатерина Ештокина
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