Львица в крымском сафари-парке отказалась от новорожденных детенышей

В крымском сафари-парке «Тайган» львица отказалась от пяти новорожденных львят

В сафари-парке «Тайган» в Крыму у рыжей африканской львицы и белого льва родились пять детенышей, однако мать отказалась от них. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора зоопарка Олега Зубкова.

Отмечается, что теперь новорожденных львят выкармливают сотрудники зоопарка.

В сафари-парке проживают около 60 львов, в том числе редкие белые особи. Также в зоопарке находятся более 50 тигров и сотни других животных.

Ранее в мае медведица с уникальным потомством попала на видео.