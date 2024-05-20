Львица в крымском сафари-парке отказалась от новорожденных детенышей
В крымском сафари-парке «Тайган» львица отказалась от пяти новорожденных львят
В сафари-парке «Тайган» в Крыму у рыжей африканской львицы и белого льва родились пять детенышей, однако мать отказалась от них. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора зоопарка Олега Зубкова.
Отмечается, что теперь новорожденных львят выкармливают сотрудники зоопарка.
В сафари-парке проживают около 60 львов, в том числе редкие белые особи. Также в зоопарке находятся более 50 тигров и сотни других животных.
Ранее в мае медведица с уникальным потомством попала на видео.