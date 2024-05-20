Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:54, 20 мая 2024Моя страна

Львица в крымском сафари-парке отказалась от новорожденных детенышей

В крымском сафари-парке «Тайган» львица отказалась от пяти новорожденных львят

Кадр: Telegram-канал «Крым 24 |Z| Все новости Крыма»

В сафари-парке «Тайган» в Крыму у рыжей африканской львицы и белого льва родились пять детенышей, однако мать отказалась от них. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора зоопарка Олега Зубкова.

Отмечается, что теперь новорожденных львят выкармливают сотрудники зоопарка.

В сафари-парке проживают около 60 львов, в том числе редкие белые особи. Также в зоопарке находятся более 50 тигров и сотни других животных.

Ранее в мае медведица с уникальным потомством попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

      В Британии рассказали о желании бойцов ВСУ отступить

      Путин рассказал о росте добычи газа в России

      С основателя Baring Vostok сняли судимость

      Россиянам раскрыли способ сдать квартиру подороже

      Появилось видео спасения погребенного заживо 62-летнего мужчины

      «Газпром» откажется от выплаты дивидендов из-за убытков

      Зеленский призвал НАТО сбивать воздушные цели над Украиной

      Львица в крымском сафари-парке отказалась от новорожденных детенышей

      Россиянин расправился с супругой из ревности и получил шесть лет колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше