Медведица с уникальным потомством попала на видео

В Марий Эл уникальная медведица с шестью детенышами попала на видео

Уникальная мама-медведица с потомством попала в объектив фотоловушки в Марий Эл. Кадрами семьи косолапых поделился глава регионального Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Николай Шурков во «ВКонтакте».

Медведица вместе с шестью малышами пришла к кормушке охотничьего хозяйства «Лесовод» за лакомством, где их сняла фотоловушка. На видеозаписи можно увидеть, что медвежата успешно перезимовали и существенно подросли.

В прошлом году хищница получила известность благодаря многочисленному потомству. У медведицы родилось сразу шесть детенышей, в то время как у самки, как правило, бывает от одного до трех малышей. Чаще всего они рожают одного или двух медвежат.

«Напомню, шесть медвежат у одной медведицы — это уникальный случай. Такого за свой многолетний опыт я не помню, однако это подтверждает, что в настоящее время наблюдается рост численности популяции», — отметил Шурков.

Он добавил, что за последние 25 лет численность медведей в лесах республики выросла в два раза и достигла почти тысячи особей. По его словам, количество косолапых увеличивалось последние 15 лет и сейчас находится на максимальном значении. Данная теория могла бы найти подтверждение, если бы было возможно определить пол медвежат. Шурков объяснил, что при спаде численности рождается больше самок, и наоборот.

Ранее семья медведей прогулялась на курорте Красная Поляна в Сочи, прокатилась на горнолыжном склоне и попала на видео. Семейство хищников заметили на высоте около двух тысяч метров возле закрытых горнолыжных трасс после окончания сезона.