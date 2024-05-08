Катание медвежат на горнолыжном склоне попало на видео

Медведицу с детенышами заметили в горах Сочи после закрытия горнолыжного сезона

Семья медведей прогулялась на курорте Красная Поляна в Сочи, прокатилась на горнолыжном склоне и попала на видео. Запись с гуляющими животными опубликовал Telegram-канал «Типичный Сочи».

На кадрах можно увидеть, как медведица вместе с двумя детенышами спускается по крутому склону горы. Сначала по снегу скользит самка, затем к ней присоединяются медвежата. Малыши быстро бегут, после чего начинают скользить по снежному покрову.

Семейство хищников заметили на высоте около двух тысяч метров возле закрытых горнолыжных трасс. Как отметил канал, после окончания сезона на покинутых спортсменами участках склона «теперь резвятся косолапые».

Ранее сообщалось, что на границе Тульской и Калужской областей в Суворовском районе фотоловушка зафиксировала редкого медведя. На кадры попало дикое животное, которому, предположительно, более трех лет.