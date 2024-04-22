Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:08, 22 апреля 2024Моя страна

В российском регионе заметили редкого медведя

В Тульской области фотоловушка зафиксировала редкого бурого медведя

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

На границе Тульской и Калужской областей в Суворовском районе фотоловушка зафиксировала редкого медведя. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии российского региона.

На размещенных кадрах запечатлено дикое животное, которому предположительно более трех лет. При этом представители Минприроды отметили, что занесенного в Красную книгу бурого медведя заметили в данной местности во второй раз. Ранее фотоловушка зафиксировала его в ноябре прошлого года.

«Минприроды региона регулярно проводит мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов, результаты которых привели к появлению данного "краснокнижного" вида на территории Тульской области», — пояснили сотрудники ведомства.

Ранее сообщалось, что на Колыме медведи начали просыпаться и выходить из зимней спячки.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по телебашне Харькова с оборудованием для ПВО. Жители сняли на видео, как рухнула часть вышки

      Российского треш-стримера задержали за оскорбление участников СВО

      В WADA объяснили разницу между делами Валиевой и китайских пловцов

      Известная российская журналистка рассказала об угрозах

      Украденную из знаменитого университета картину XVII века нашли через четыре года

      В Turkish Airlines объяснили недопуск россиянина на рейс в Мексику

      Анна Хилькевич объяснила решение подарить восьмилетней дочери роскошный BMW

      Европейские министры начали отказываться от поставок Киеву систем ПВО

      На Украине в отношении жителя Харькова возбудили уголовное дело из-за герба СССР

      JPMorgan Chase направит триллионы долларов на климатические проекты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше