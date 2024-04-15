На Колыме медведи начали выходить из зимней спячки

В Магаданской области начали просыпаться медведи

На Колыме медведи начали просыпаться и выходить из зимней спячки. Об этом сообщают в Telegram-канале правительства региона.

По словам главы магаданского управления госохотнадзора Елены Слободянюк, первые две недели после пробуждения животное не питается и приходит в себя, вследствие чего оно не так опасно для человека. Однако женщина предупредила, что в области важно соблюдать стандартные меры безопасности: ходить по лесу группами, шуметь, чтобы зверь мог услышать еще до того, как кто-то попадет в его поле зрения.

Кроме того, Слободянюк посоветовала не оставлять продукты питания и мусор после приема пищи, а также уходить подальше в случае обнаружения хищника. «В этот период важно его не пугать», — подчеркнула она.

В минприроды региона отметили, что пробуждение медведей связано с погодными условиями, а не датами календаря. Так, в прошлом году из спячки животные массово вышли в мае, а в позапрошлом — в апреле, уточнили эксперты.

В заключение специалисты призвали обращаться в экстренные службы, если медведь или его следы будут замечены. «Это позволит нам оперативно на месте исключить угрозу появления хищника в границах населенного пункта», — подытожила Слободянюк.

Ранее в апреле российские хирурги спасли руку женщине, которая выжила после нападения медведя. В 2014 году Татьяна, жительница города Стрежевого на севере Томской области с мужем отправились выгуливать собаку. Во время прогулки недалеко от местного аэропорта на них напал хищник.