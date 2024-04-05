Российские хирурги спасли руку выжившей после нападения медведя женщине

Новосибирские хирурги спасли руку женщине, выжившей после нападения медведя

Российские хирурги спасли руку женщине, выжившей после нападения медведя. Об этом сообщил сайт Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) имени Я.Л. Цивьяна.

В 2014 году Татьяна, жительница города Стрежевого на севере Томской области с мужем отправились выгуливать собаку. Во время прогулки недалеко от местного аэропорта на них напал медведь. Экстренные службы не смогли спасти мужчину, а Татьяну госпитализировали с различными травмами. «Она получила многочисленные повреждения, но, возможно, ее прочная куртка смогла смягчить удары и укусы. Больше всего пострадала левая рука — предплечье и кисть», — рассказали медики.

Ампутации руки удалось избежать, но она утратила функциональность из-за повреждения нервов и сухожилий. Сейчас пациентка проходит хирургическое и восстановительное лечение. «Борьба за спасение продолжалась три месяца, и благодаря Цуканову Александру Ивановичу, Серякову Виктору Ивановичу и многочисленной неравнодушной команде больницы был достигнут положительный результат», — поделилась Татьяна.

В марте сообщалось, что во Владивостоке врачи спасли недоношенного ребенка весом 1300 граммов. Уточнялось, что у пациента была атрезия двенадцатиперстной кишки — врожденный порок, который формируется на десятой неделе внутриутробного периода.