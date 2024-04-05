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16:22, 5 апреля 2024Моя страна

Российские хирурги спасли руку выжившей после нападения медведя женщине

Новосибирские хирурги спасли руку женщине, выжившей после нападения медведя

Фото: mana5280 / Unsplash

Российские хирурги спасли руку женщине, выжившей после нападения медведя. Об этом сообщил сайт Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) имени Я.Л. Цивьяна.

В 2014 году Татьяна, жительница города Стрежевого на севере Томской области с мужем отправились выгуливать собаку. Во время прогулки недалеко от местного аэропорта на них напал медведь. Экстренные службы не смогли спасти мужчину, а Татьяну госпитализировали с различными травмами. «Она получила многочисленные повреждения, но, возможно, ее прочная куртка смогла смягчить удары и укусы. Больше всего пострадала левая рука — предплечье и кисть», — рассказали медики.

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Ампутации руки удалось избежать, но она утратила функциональность из-за повреждения нервов и сухожилий. Сейчас пациентка проходит хирургическое и восстановительное лечение. «Борьба за спасение продолжалась три месяца, и благодаря Цуканову Александру Ивановичу, Серякову Виктору Ивановичу и многочисленной неравнодушной команде больницы был достигнут положительный результат», — поделилась Татьяна.

В марте сообщалось, что во Владивостоке врачи спасли недоношенного ребенка весом 1300 граммов. Уточнялось, что у пациента была атрезия двенадцатиперстной кишки — врожденный порок, который формируется на десятой неделе внутриутробного периода.

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      Мария Винар
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