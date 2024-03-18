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20:42, 18 марта 2024Моя страна

Во Владивостоке спасли недоношенного ребенка весом 1300 граммов

Во Владивостоке хирурги прооперировали недоношенного ребенка весом 1300 граммов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владивостоке врачи спасли недоношенного ребенка весом 1300 граммов. Об этом сообщает Telegram-канал «Детское здоровье Приморья».

У пациента была атрезия двенадцатиперстной кишки — врожденный порок, который формируется на десятой неделе внутриутробного периода. В связи с этим сразу после рождения малыша взяли на операцию, которая длилась 25 минут и прошла успешно.

При этом уточняется, что обычно данное хирургическое вмешательство проводится, если ребенок родился в срок и с положенной новорожденному массой тела.

«Сразу же после родов ребенок был доставлен на реанимобиле командой наших специалистов неонатального центра в Краевую детскую клиническую больницу № 1 и был помещен в реанимацию, поскольку малыш родился крайне тяжелым и сразу же был на искусственной вентиляции легких. После всех доследований установлена полная атрезия 12-перстной кишки, при которой не функционировал кишечник», — рассказали специалисты.

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По словам докторов, ребенку предстоит пройти длительное лечение. «Малыш должен набрать вес, прийти в должную форму, а врачи — убедиться, что желудочно-кишечный тракт начал функционировать», — говорится в сообщении.

В феврале в России младенец попал в больницу после лечения по совету родственницы. Лечить заболевшего ОРВИ трехмесячного мальчика картошкой предложила бабушка. Мальчику сделали компресс, приложив к телу лепешку из вареного картофеля. После этого на тебе ребенка появились ожоги.

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      Екатерина Ештокина
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