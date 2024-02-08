Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:30, 8 февраля 2024Россия

В России младенец попал в больницу после лечения по совету бабушки

В Саранске ребенка госпитализировали после наложенного компресса из картошки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Мордовии младенец попал в больницу из-за лечения картошкой в домашних условиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Лечить заболевшего ОРВИ трехмесячного мальчика картошкой предложила бабушка. По ее совету мальчику сделали компресс, приложив к телу лепешку из вареного картофеля. После этого на тебе ребенка появились ожоги.

По прибытии в стационар врачи диагностировали у младенца ожог спины 1-й, 2-й и 3-й степени. Сейчас он лечится под наблюдением специалистов.

Ранее похожий случай произошел в Москве, где полуторагодовалого ребенка госпитализировали с ожогом марганцовкой. С помощью этого средства мать пыталась вылечить появившееся на теле ребенка воспаление.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили установить единый возраст, до которого можно служить во время мобилизации. Кого это коснется?

      В России заявили о сокрытии Швецией заказчиков диверсии на «Северных потоках»

      В сети высмеяли сумку-сапоги Balenciaga за 272 тысячи рублей

      Белоруссия открыла новую погранзаставу на границе с Украиной

      Массовая драка на складе Wildberries под Москвой началась из-за бороды

      В соцсетях России заметили необычное явление

      Экс-губернатор Фургал отверг обвинения в хищении активов МСП-Банка

      Россиянин готовился перейти на сторону Украины и попал под статью о госизмене

      Китайцы оформили рекордное количество электронных виз в Россию

      Дело возбудили после массовой драки со стрельбой в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше