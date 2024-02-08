В России младенец попал в больницу после лечения по совету бабушки

В Саранске ребенка госпитализировали после наложенного компресса из картошки

В Мордовии младенец попал в больницу из-за лечения картошкой в домашних условиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Лечить заболевшего ОРВИ трехмесячного мальчика картошкой предложила бабушка. По ее совету мальчику сделали компресс, приложив к телу лепешку из вареного картофеля. После этого на тебе ребенка появились ожоги.

По прибытии в стационар врачи диагностировали у младенца ожог спины 1-й, 2-й и 3-й степени. Сейчас он лечится под наблюдением специалистов.

Ранее похожий случай произошел в Москве, где полуторагодовалого ребенка госпитализировали с ожогом марганцовкой. С помощью этого средства мать пыталась вылечить появившееся на теле ребенка воспаление.