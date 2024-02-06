В Москве ребенок попал в больницу с ожогом после домашнего лечения

В Москве ребенок получил ожог при домашнем лечении марганцовкой

В Москве полуторагодовалый ребенок попал в больницу из-за неправильно организованного домашнего лечения. Об этом сообщила пресс-служба городской Детской больницы №9 им. Г.Н. Сперанского во «ВКонтакте».

Женщина увидела воспаление на теле ребенка в районе пупка и решила обработать этот участок марганцовкой. По незнанию она не стала разводить вещество в воде и сделала присыпку кристаллами. Через некоторое время ребенок пожаловался на болезненные ощущения.

Матери не удалось удалить с тела ребенка все кристаллы марганцовки, его пришлось госпитализировать. В стационаре ребенку диагностировали ожог II-III степени.

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