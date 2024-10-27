Боровшийся с лишним весом кот Крошик скончался

Боровшийся с лишним весом кот Крошик из Перми скончался

В Перми скончался кот Крошик, который стал интернет-знаменитостью из-за борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Питомец набрал 17 килограмм, что для кота является критически опасной стадией ожирения. В сентябре ветеринары разработали для него специальную программу реабилитации, благодаря которой он начал сбрасывать лишний вес. Однако за последнее время здоровье Крошика резко ухудшилось и оценивалось как стабильно тяжелое.

«Реанимационные действия не смогли помочь коту. Этой ночью он скончался. Предварительно, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что кот Крошик из Перми был экстренно госпитализирован. Сообщается, что вечером 25 октября кот начал задыхаться. Врачи заподозрили новообразование в брюшине Крошика и сообщили, что у него были поражены все внутренние органы.