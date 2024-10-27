Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:19, 27 октября 2024Из жизни

Боровшийся с лишним весом кот Крошик скончался

Боровшийся с лишним весом кот Крошик из Перми скончался

Кадр: Telegram-канал Baza    

В Перми скончался кот Крошик, который стал интернет-знаменитостью из-за борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Питомец набрал 17 килограмм, что для кота является критически опасной стадией ожирения. В сентябре ветеринары разработали для него специальную программу реабилитации, благодаря которой он начал сбрасывать лишний вес. Однако за последнее время здоровье Крошика резко ухудшилось и оценивалось как стабильно тяжелое.

«Реанимационные действия не смогли помочь коту. Этой ночью он скончался. Предварительно, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что кот Крошик из Перми был экстренно госпитализирован. Сообщается, что вечером 25 октября кот начал задыхаться. Врачи заподозрили новообразование в брюшине Крошика и сообщили, что у него были поражены все внутренние органы.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об ответе Москвы на возможные удары ВСУ вглубь России. Он понадеялся, что Запад услышал предостережения

      В Госдуме высказались о вариантах ответа на удары вглубь территории России

      Владелец Readovka попал в аварию на квадроцикле

      ЦАХАЛ сообщил об уничтожении десятков бойцов «Хезболлы»

      Семьи потерпевших крушение на вертолете в Кировской области получат компенсации

      Боровшийся с лишним весом кот Крошик скончался

      Рэпера Гуфа и его экс-жену Айзу захотели лишить родительских прав из-за конфликта в бане

      Премьер Грузии понадеялся на перезагрузку отношений с Западом

      Снявшая «Брата 2» кинокомпания подала в суд на бизнесмена из-за фляжки для алкоголя

      Чимаев обратился к Кадырову после победы на турнире UFC

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше