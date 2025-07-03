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04:02, 3 июля 2025Интернет и СМИ

В Германии назвали следующий ход Трампа по Украине

Tagesspiegel: Прекращение США поставок ракет Patriot усилит уязвимость Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Временное прекращение поставок США зенитных ракет Patriot Украине усилит уязвимость Вооруженных сил республики (ВСУ) на фронте. О таком следующем ходе американского лидера Дональда Трампа по Киеву рассказала немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Как только он (запас ракет — прим. «Ленты.ру») будет израсходован, Россия сможет "безнаказанно" атаковать украинскую военную промышленность баллистическими ракетами», — уточняется в статье.

Газета утверждает, что сокращение запасов ракет для комплексов ПРО Patriot и то, что Украина не может производить их самостоятельно, приведет к тотальному превосходству ВС России как на земле, так и в воздухе.

«В таких ситуациях системы обороны Patriot имеют решающее значение», — делается вывод в материале.

Ранее сообщалось, что в Польше остановили боеприпасы и вооружения, предназначенные для Украины. Среди них были и 30 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

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