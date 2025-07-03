Далай-лама заявил о намерении переродиться

Далай-лама перед 90-летним юбилеем заявил о намерении переродиться после смерти

Перед своим 90-летним юбилеем Далай-лама XIV Тензин Гьяцо заявил, что намерен переродиться после смерти. Об этом сказано на его сайте.

Он также озвучил свои планы посоветоваться в «высокими ламами тибетских буддийских традиций, тибетской общественностью и другими заинтересованными людьми, которые исповедуют тибетский буддизм» о том, стоит ли ему реинкарнироваться, а институту далай-лам — продолжать свою деятельность.

Далай-лама рассказал, что на протяжении последних 14 лет он получал много обращений, чтобы положительно решить этот вопрос. «Отвечая на все полученные просьбы, я утверждаю, что институт далай-лам продолжит свое существование», — объявил духовный лидер.

Ранее лауреаты Нобелевской премии призвали Россию, Украину, палестинскую группировку ХАМАС и Израиль, а также другие воюющие стороны в конфликтах по всему миру к прекращению огня, обмену пленными и мирным переговорам. Адресатом письма, среди прочих, стал Далай-лама XIV.