Нобелевские лауреаты призвали Россию и Украину к прекращению огня

Нобелевские лауреаты призвали Москву и Киев к прекращению огня

Лауреаты Нобелевской премии призвали Россия, Украину, палестинскую группировку ХАМАС и Израиль, а также другие воюющие стороны в конфликтах по всему миру должны к прекращению огня, обмену пленными и мирным переговорам. Соответствующее открытое письмо, подписанное 51 лауреатом премии, опубликовала «Новая газета».

Адресатами письма также стали Папа Римский Франциск, вселенский патриарх Варфоломей, Далай-лама XIV, представители ислама и иудаизма, Организация Объединённых Наций (ООН), Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Европарламент.

Авторы документа сравнили возросшие расходы на вооружение с затратами, которые «на целых 80 лет прекратили бы голод на всей планете», призвав тратить ресурсы на «поддержание жизни» и передать решение конфликтов следующим поколениям в случае невозможности договориться.