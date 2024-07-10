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14:13, 10 июля 2024Мир

Раскрыты возможные сроки новых переговоров России и Украины

El País: по мнению Путина и Си, переговоры РФ и Украины состоятся до конца года

Фото: Alexander Ryumin / Sputnik / Reuters

По мнению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, новые мирные переговоры России и Украины состоятся до конца года. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на два отчета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогу его визитов в Россию и Китай.

«Орбан уверяет, что Путин и Си предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года», — говорится в материале.

Венгерский премьер также подчеркнул, что Европа должна «запустить» мирную инициативу, не дожидаясь Соединенных Штатов. Он пояснил, что политическое руководство в Вашингтоне сейчас занято предвыборной кампанией, а президент США вряд ли выступит с подобной инициативой в ближайшие месяцы.

Ранее издание «Европейская правда» сообщило, что Орбан после переговоров с президентом России написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Европейского союза. Согласно агенству DPA, венгерский политик в письме уведомил их об увеличении шансов на перемирие в конфликте на Украине.

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      Лина Пивоварова
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