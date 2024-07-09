Стало известно о письме Орбана в ЕС после переговоров с Путиным

«Европейская правда»: Орбан написал письмо в ЕС после переговоров с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Отмечается, что в письме глава венгерского правительства заверил, что во время официального визита в Россию не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени ЕС.

Ранее премьер Венгрии раскрыл детали переговоров с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, на его вопрос о возможности прекращение огня, которое ускорит переговоры о мире, они ответили, что временное перемирие в конфликте на Украине будет отвечать интересам противника, поскольку «он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны».

5 июля Орбан прилетел в Москву. В столице он провел переговоры с президентом России. По словам премьера Венгрии, он прибыл в Кремль в рамках следующего шага «мирной миссии».