Орбан уведомил ЕС об увеличении шансов на перемирие на Украине

DPA: Орбан в письме уведомил ЕС об увеличении шансов на перемирие на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Европейского союза (ЕС) уведомил их об увеличении шансов на перемирие в конфликте на Украине, сообщает немецкое агентство DPA.

«Премьер Венгрии заявил европейским коллегам, что, судя по его переговорам с [президентом России Владимиром] Путиным, "сейчас больше шансов" на перемирие и начало мирных переговоров», — говорится в материале.

Ранее издание «Европейская правда» сообщало, что Орбан после переговоров с президентом России написал письмо Шарлю Мишелю и лидерам ЕС. Отмечалось, что в нем глава венгерского правительства заверил, что во время официального визита в Россию не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Евросоюза.

Газета The Times со ссылкой на письмо премьера Венгрии также привела его содержание. По данным издания, Орбан считает, что если бы экс-канцлер Германии Ангела Меркель оставалась у власти на начало 2022 года, конфликт на Украине не начался бы из-за ее навыков в дипломатии.