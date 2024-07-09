Орбан: конфликт на Украине не начался бы, если Меркель оставалась у власти

Если бы экс-канцлер Германии Ангела Меркель оставалась бы у власти на начало 2022 года, конфликт на Украине не начался бы из-за ее навыков в дипломатии. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, разосланное лидерам Европейского союза (ЕС).

«Она [Меркель] обладала способностью, умом и навыками изолировать конфликты, которые вредны для Европы», — рассказал политик.

Орбан также добавил, что страны Запада допустили большую ошибку, способствуя эскалации конфликта на Украине. По его словам, вместо необходимой изоляции, ситуация лишь приобрела больший масштаб, что угрожает международной безопасности.

Ранее стало известно, что Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза письмо по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава венгерского правительства отметил, что отношение Путина к ситуации на линии фронта «существенно отличается от толкования» украинского лидера Владимира Зеленского.