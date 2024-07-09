Орбан написал письмо в ЕС после встречи с Путиным. О чем в нем говорилось?

Премьер Венгрии Орбан написал письмо в ЕС после встречи с Путиным в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза (ЕС) письмо по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. 1 июля председательство в Европейском совете перешло к Будапешту на полгода.

В письме Орбан заверил, что во время поездки в Россию не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Евросовета и ЕС, назвав обратные утверждения безосновательными. Премьер отметил, что отношение Путина к ситуации на линии фронта «существенно отличается от толкования» украинского лидера Владимира Зеленского.

В разговоре о ситуации на Украине Путин не упоминал потери российских войск, однако отметил, что Москва ведет учет потерь украинской стороны. По словам российского лидера, они стали больше в последние недели. «Поэтому [Путин] был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня»,— пишет Орбан.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Венгерский политик подчеркнул, что Путин готов рассмотреть возможность прекращение огня, которое «не будет служить скрытой передислокации и реорганизации украинских сил», на условиях, определенных во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. В частности, речь идет о пятом пункте документа, определяющий международные гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине.

В Евросоюзе раскритиковали Орбана за визит в Москву

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Орбана нет полномочий вести переговоры с Москвой от лица Евросоюза. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Евросоюз исключает возможность контактов с Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал никакого мандата от Евросовета на визит в Москву. Мы подчеркиваем, что позиция Брюсселя по конфликту на Украине исключает официальные контакты между сообществом и Путиным Жозеп Боррель верховный представитель ЕС

Боррель отмечал, что визит премьера Венгрии в Россию должен проходить «исключительно в рамках двусторонних отношений».

Фото: Johanna Geron / Reuters

Шарль Мишель, в свою очередь, указал, что председательство Венгрии в Совете ЕС не дает права Орбану вести переговоры с Путиным от имени всего сообщества. Переговоры по конфликту на Украине «не могут проходить без участия Киева».

Орбан ответил на критику своего визита в Москву со стороны Борреля. «Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не привел ни к каким результатам в поиске пути к миру в российско-украинской войне», — подчеркнул политик.

Орбан заявил о непобедимости России

После поездки в Москву Орбан заявил о непобедимости России, отметив, что ее поражение трудно вообразить.

Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используются в войне, то трудно даже представить, что Россию можно победить Виктор Орбан премьер Венгрии

Говоря о шансах поражения России, Орбан призвал посмотреть на «факты, источники энергии, численность населения» страны. По мнению венгерского премьера, вероятность того, что российская сторона может проиграть в украинском конфликте, «невозможно подсчитать».

5 июля Орбан прилетел в Москву. В столице он провел переговоры с президентом России. По словам премьера Венгрии, он прибыл в Кремль в рамках следующего шага «мирной миссии».