Орбан ответил на критику его визита в Москву со стороны Борреля

Орбан ответил на критику Борреля: бюрократический бред не помогает в поиске мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х ответил на критику своего визита в Москву со стороны главы дипломатии Евроейского союза Жозепа Борреля.

«Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не привел ни к каким результатам в поиске пути к миру в российско-украинской войне», — подчеркнул политик.

Премьер-министр Венгрии добавил, что для завершения конфликта необходим политический подход, а не бюрократический.

5 июля Орбан прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным «в рамках своей миротворческой миссии». В Евросоюзе выразили недовольство этим визитом. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ЕС исключает для себя возможность официальных контактов с российским лидером, а визит премьера Венгрии должен проходить «исключительно в рамках двусторонних отношений».

