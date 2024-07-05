Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 5 июля 2024Мир

Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным. В ЕС возмущены этим визитом

Премьер Венгрии Орбан назвал визит в Москву продолжением мирной миссии

Фото: РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву, его самолет приземлился в аэропорту Внуково. В ходе своего визита политик намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как уточнил пресс-секретарь Орбана, он прибыл в Москву «в рамках своей миротворческой миссии». Венгерский премьер между тем опубликовал на своей странице в соцсети X фото из аэропорта с подписью «Мирная миссия продолжается, вторая остановка — Москва».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что скоро состоятся переговоры Путина и Орбана. На повестке в том числе стоит Украина, рассказал он журналисту Павлу Зарубину.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В Евросоюзе недовольны визитом Орбана в Россию

Хотя Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС, его глава Шарль Мишель говорил, что у страны нет мандата на взаимодействие с Россией от имени объединения. Он добавил, что переговоры по конфликту на Украине «не могут проходить без участия Киева». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель между тем отмечал, что ЕС исключает для себя возможность официальных контактов с президентом России, а визит премьера Венгрии должен проходить «исключительно в рамках двусторонних отношений».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал никакого мандата от Евросовета на визит в Москву. Мы подчеркиваем, что позиция Брюсселя по конфликту на Украине исключает официальные контакты между сообществом и Путиным

Жозеп Боррельверховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

Газета Financial Times писала, что сообщения о визите Орбана в Москву вызвали возмущение европейских политиков. «Во время этого председательства (Венгрии в Совете ЕС — прим. «Ленты.ру») всегда будет возникать вопрос: говорит ли Орбан от своего имени или от имени ЕС», — приводит издание слова неназванного европейского дипломата.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне визита Орбана в Москву призвала ЕС к единству. По ее мнению, «только единство и решимость позволят проложить путь» к миру на Украине.

Зеленский отверг мирные предложения Орбана

2 июля политик прибыл в Киев. Во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским он предложил ему рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. Позже Зеленский заявил, что отказался от предложения о прекращении огня.

Материалы по теме:
«Новый расцвет отношений» Владимир Путин приехал к Ким Чен Ыну. Как Северная Корея поможет в решении кризиса на Украине?
«Новый расцвет отношений»Владимир Путин приехал к Ким Чен Ыну. Как Северная Корея поможет в решении кризиса на Украине?
19 июня 2024
Хамство США, ядерная доктрина и конфликт на Украине: о чем Путин рассказал журналистам по итогам визита во Вьетнам?
Хамство США, ядерная доктрина и конфликт на Украине: о чем Путин рассказал журналистам по итогам визита во Вьетнам?
20 июня 2024
«Просто дайте Путину взять Киев». Байден назвал условие для начала третьей мировой войны и оценил роль в ней России
«Просто дайте Путину взять Киев». Байден назвал условие для начала третьей мировой войны и оценил роль в ней России
28 июня 2024

Украинский президент аргументировал свою позицию тем, что соглашение о прекращении огня между Киевом и Москвой может быть достигнуто только на «международной понятной площадке» в присутствии стран, лидерам которых доверяют украинские власти. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также раскритиковал предложение Орбана по урегулированию конфликта. По его мнению, прекращение огня не приблизит мир.

В Госдуме объяснили визит Орбана в Москву

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» назвала действия венгерского премьера хорошим сигналом. По ее словам, Орбан не добился успеха с Зеленским и поступил верно, решив обсудить все с Путиным.

«Я думаю, что Орбан сделал все правильно. Он приехал к одному, услышал его мнение, приехал к другому. Надеюсь, это все будет озвучено на европейских площадках», — отметила парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным. В ЕС возмущены этим визитом

      Политолог высказался о возможном итоге переговоров Путина и Орбана

      В ЦБ решили пока не публиковать прогноз по курсу рубля

      Бывшую сотрудницу МГУ осудят за кражу картины стоимостью шесть миллионов рублей

      12-летний школьник поймал большегубого чукучана и установил новый рекорд

      Кадыров показал трофей из зоны СВО

      Президент Литвы заявил о вреде авторитету Венгрии от визита Орбана в Москву

      УЕФА дисквалифицировал двух игроков за жесты на Евро-2024

      Венгрия уведомила НАТО о визите Орбана в Москву

      Россияне назвали условие для возвращения в офис с удаленки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше