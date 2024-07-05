Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным. В ЕС возмущены этим визитом

Премьер Венгрии Орбан назвал визит в Москву продолжением мирной миссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву, его самолет приземлился в аэропорту Внуково. В ходе своего визита политик намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как уточнил пресс-секретарь Орбана, он прибыл в Москву «в рамках своей миротворческой миссии». Венгерский премьер между тем опубликовал на своей странице в соцсети X фото из аэропорта с подписью «Мирная миссия продолжается, вторая остановка — Москва».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что скоро состоятся переговоры Путина и Орбана. На повестке в том числе стоит Украина, рассказал он журналисту Павлу Зарубину.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В Евросоюзе недовольны визитом Орбана в Россию

Хотя Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС, его глава Шарль Мишель говорил, что у страны нет мандата на взаимодействие с Россией от имени объединения. Он добавил, что переговоры по конфликту на Украине «не могут проходить без участия Киева». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель между тем отмечал, что ЕС исключает для себя возможность официальных контактов с президентом России, а визит премьера Венгрии должен проходить «исключительно в рамках двусторонних отношений».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал никакого мандата от Евросовета на визит в Москву. Мы подчеркиваем, что позиция Брюсселя по конфликту на Украине исключает официальные контакты между сообществом и Путиным Жозеп Боррель верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

Газета Financial Times писала, что сообщения о визите Орбана в Москву вызвали возмущение европейских политиков. «Во время этого председательства (Венгрии в Совете ЕС — прим. «Ленты.ру») всегда будет возникать вопрос: говорит ли Орбан от своего имени или от имени ЕС», — приводит издание слова неназванного европейского дипломата.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне визита Орбана в Москву призвала ЕС к единству. По ее мнению, «только единство и решимость позволят проложить путь» к миру на Украине.

Зеленский отверг мирные предложения Орбана

2 июля политик прибыл в Киев. Во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским он предложил ему рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. Позже Зеленский заявил, что отказался от предложения о прекращении огня.

Украинский президент аргументировал свою позицию тем, что соглашение о прекращении огня между Киевом и Москвой может быть достигнуто только на «международной понятной площадке» в присутствии стран, лидерам которых доверяют украинские власти. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также раскритиковал предложение Орбана по урегулированию конфликта. По его мнению, прекращение огня не приблизит мир.

В Госдуме объяснили визит Орбана в Москву

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» назвала действия венгерского премьера хорошим сигналом. По ее словам, Орбан не добился успеха с Зеленским и поступил верно, решив обсудить все с Путиным.

«Я думаю, что Орбан сделал все правильно. Он приехал к одному, услышал его мнение, приехал к другому. Надеюсь, это все будет озвучено на европейских площадках», — отметила парламентарий.