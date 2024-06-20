Хамство США, ядерная доктрина и конфликт на Украине: о чем Путин рассказал журналистам по итогам визита во Вьетнам?

Путин рассказал журналистам в Ханое про хамство США, ядерную доктрину и Украину

Президент России Владимир Путин завершил государственный визит во Вьетнам. Российский лидер вечером 20 июня вылетел из аэропорта в Ханое. Перед отъездом он ответил на вопросы журналистов. Политик порассуждал о хамстве Запада, ядерной доктрине и ситуации на Украине.

Российский лидер и президент Вьетнама То Лам провели переговоры, которые длились около полутора часов. По итогам встречи главы двух государств приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Путин указал на хамство США

Российский лидер отметил, что хамство США и давление на другие страны в стратегическом плане идут Вашингтону во вред, этого никто не простит.

То хамство, с которым американские власти это делают, далеко не всегда идет им на пользу, а в стратегическом плане только во вред, потому что этого снобизма никто не любит Владимир Путин президент России

По словам главы государства, Запад все время эскалирует ситуацию, рассчитывая, что Россия испугается.

Путин также заявил, что в Азию переезжает НАТО, там «сколачивается блоковая система», что создает угрозу для России.

Путин предупредил Запад из-за Украины

Путин обратился к Западу по поводу Украины. Он счел большой ошибкой рассуждения о нанесении стратегического поражения России, поскольку это означало бы прекращение тысячелетней государственности.

Глава государства подчеркнул, что Запад в связи с планами нанести России поражение понизил порог применения ядерного оружия.

Для России это означает прекращение ее государственности, вот что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Владимир Путин президент России

Он также сказал, что Москва может поставлять оружие в другие страны в ответ на военную помощь Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Путин высказался о ходе СВО и урегулировании на Украине

Путин заявил, что Киев попытается подать новое контрнаступление украинской армии как стратегический успех.

По его словам, США и страны Европы определенным образом подталкивают Украину к тому, чтобы она любой ценой опять выдавила российские подразделения на линию государственной границы.

Глава государства добавил, что Москва будет исходить из текущей ситуации при переговорах. Он также отметил, что не видел сигналов, демонстрирующих желание Верховной Рады Украины начать урегулирование.

Путин подчеркнул, что предложения России «лежат на столе». Он уточнил, что, «когда все заинтересованные в переговорах субъекты» возьмут данные предложения и приступят к переговорному процессу, зависит уже не от Москвы.

Российский лидер также рассказал, что Москва не просит помощи иностранных государств в проведении специальной военной операции (СВО).

По поводу возможности как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте: мы никого об этом не просим, нам никто это не предлагал Владимир Путин президент России

Глава государства прокомментировал оборонительный договор КНДР, уточнив, что он не является чем-то новым и заключается в связи с прекращением существования старого.

Путин порассуждал о ядерной доктрине и превентивном ударе

Путин сообщил, что Москва думает о возможных изменениях в ядерной доктрине страны. Он отметил, что вероятный противник также над этим работает, «над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия».

И мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особо страшного нет. На это мы обязаны обратить внимание Владимир Путин президент России

Путин также высказался о возможности нанесения Россией превентивного ядерного удара. По его словам, Москве не нужна такая возможность, поскольку «при ответе на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен».

Ранее глава государства заявлял, что США не придут на помощь союзникам в Европе в случае обмена ядерными ударами с Россией. Однако российский президент всегда подчеркивал, что применение ядерного оружия для Москвы — это «крайняя и нежелательная мера». Также он просил не «упоминать всуе» тему ядерных ударов.

