Путин назвал условия изменений предложений по урегулированию ситуации на Украине

Путин: предложения Москвы по урегулированию ситуации на Украине могут измениться

Предложения Москвы по урегулированию ситуации на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка, что-то будет меняться. В том числе будут наши условия в зависимости от ситуации на земле», — сказал глава государства.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством МИД России назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

Весной 2022 года, почти сразу после начала специальной военной операции (СВО), между Россией и Украиной состоялись переговоры в Стамбуле. Стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который должны были гарантировать США, Франция, Великобритания и Китай, однако позже переговоры были прекращены.