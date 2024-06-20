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18:56, 20 июня 2024Россия

Путин назвал условия изменений предложений по урегулированию ситуации на Украине

Путин: предложения Москвы по урегулированию ситуации на Украине могут измениться

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Предложения Москвы по урегулированию ситуации на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка, что-то будет меняться. В том числе будут наши условия в зависимости от ситуации на земле», — сказал глава государства.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством МИД России назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

Весной 2022 года, почти сразу после начала специальной военной операции (СВО), между Россией и Украиной состоялись переговоры в Стамбуле. Стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который должны были гарантировать США, Франция, Великобритания и Китай, однако позже переговоры были прекращены.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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