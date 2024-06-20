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19:19, 20 июня 2024Бывший СССР

Путин прокомментировал новое контрнаступление Киева

Путин: Киев попытается подать новое контрнаступление как стратегический успех

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев попытается подать новое контрнаступление украинской армии как стратегический успех. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

США и страны Европы определенным образом подталкивают Украину к тому, чтобы она любой ценой опять выдавила российские подразделения на линию государственной границы, отметил глава государства. «Они планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США», — подчеркнул Путин.

По его словам, Москва посмотрит, что будет происходить на самом деле.

Помимо этого, российский президент заявил, что силы РФ не планируют подходить к Харькову. Он назвал это направление тактическим. Лидер России также обозначил позицию Москвы по переговорам с Киевом. Путин подчеркнул, что РФ будет исходить из текущей ситуации при переговорном процессе с Украиной.

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      Кристина Есикова
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