Путин обозначил позицию Москвы по переговорам с Киевом

Путин: Россия будет исходить из текущей ситуации при переговорах с Украиной

Москва будет исходить из текущей ситуации при переговорах с Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, но Россия будет исходить из текущей ситуации», — обозначил позицию глава государства.

Президент добавил, что место проведения переговоров по Украине, будь то Минск, Стамбул или Швейцария, не имеет значения. Путин подчеркнул, что предложения России «лежат на столе». Он уточнил, что, «когда все заинтересованные в переговорах субъекты» возьмут данные предложения и приступят к переговорному процессу, зависит уже не от Москвы.

Путин также назвал условия изменений предложений по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, корректировки будут вноситься в зависимости от «ситуации на земле».