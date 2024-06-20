Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:04, 20 июня 2024Бывший СССР

Путин обозначил позицию Москвы по переговорам с Киевом

Путин: Россия будет исходить из текущей ситуации при переговорах с Украиной

Фото: Владимир Смирнов / POOL / ТАСС

Москва будет исходить из текущей ситуации при переговорах с Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Переговоры по Украине могут состояться хоть завтра, но Россия будет исходить из текущей ситуации», — обозначил позицию глава государства.

Президент добавил, что место проведения переговоров по Украине, будь то Минск, Стамбул или Швейцария, не имеет значения. Путин подчеркнул, что предложения России «лежат на столе». Он уточнил, что, «когда все заинтересованные в переговорах субъекты» возьмут данные предложения и приступят к переговорному процессу, зависит уже не от Москвы.

Путин также назвал условия изменений предложений по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, корректировки будут вноситься в зависимости от «ситуации на земле».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России

      Россиян Дацюка и Могильного назвали главными кандидатами на включение в Зал славы НХЛ

      Российский регион подвергся обстрелу и атаке дрона-камикадзе

      Путин пригрозил Южной Корее

      Путин сравнил санкции Запада против КНДР с блокадой Ленинграда

      Российский «Периметр» проконтролирует радиацию вне убежищ и уничтожит вирусы

      Устроившие шоу перед россиянами дельфины попали на видео

      Пассажирка лишилась багажа после полета и нашла свои вещи у бездомных

      Названо лучшее место для парковки машины при сильном ветре

      Ургант дал журналисту пощечину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше