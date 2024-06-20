Путин заявил об отсутствии намерений подходить к Харькову

Путин: у ВС России нет цели подходить к Харькову

У Вооруженных сил (ВС) России нет цели подходить к Харькову. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Путин выступил с заявлением в ходе пресс-конференции после прибытия во Вьетнам. По его словам, у ВС России нет намерений подходить к Харькову.

«Это тактическое направление», — подчеркнул президент России. Путин добавил, что Украина будет подавать попытки контрнаступления ВСУ на этом направлении как стратегическое наступление.

Ранее Путин рассказал о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова для обеспечения безопасности Белгорода. Он отметил, что российские войска будут действовать при реализации этого плана последовательно, но аккуратно.