В Ханое завершились переговоры Путина с президентом Вьетнама То Ламом

В Ханое завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча двух государственных лидеров длилась около полутора часов. В ходе переговоров президент Вьетнама заявил, что его считает важным развитие сотрудничества с Россией. Путин, в свою очередь, назвал укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом одним из приоритетов российской внешней политики.

Главы государств встретились в президентском дворце в Ханое.

В ходе переговоров был подписан ряд соглашений, а также было принято совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама.