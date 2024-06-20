Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве

РФ и Вьетнам в ходе визита Путина приняли заявление о стратегическом партнерстве

Россия и Вьетнам в ходе официального визита российского президента Владимира Путина в Ханой подписали ряд соглашений в различных сферах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стороны приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

Российский лидер Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам приняли заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений»