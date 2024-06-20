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10:34, 20 июня 2024Мир

Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве

РФ и Вьетнам в ходе визита Путина приняли заявление о стратегическом партнерстве

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Россия и Вьетнам в ходе официального визита российского президента Владимира Путина в Ханой подписали ряд соглашений в различных сферах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стороны приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

Российский лидер Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам приняли заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений»

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      Семен Александров
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