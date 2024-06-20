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08:22, 20 июня 2024Мир

Путин прибыл в президентский дворец во Вьетнаме

Путин прибыл в президентский дворец во Вьетнаме, его встретил президент То Лам

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российский лидер Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Ханое, где его встретил президент Вьетнама То Лам. Об этом сообщает РИА Новости.

На площади перед дворцом пройдет церемония официальной встречи, после чего стороны приступят к переговорам. Отмечается, что главы государств также обменяются подписанными документами и сделают заявления для прессы.

Ранее стало известно, что Путин 20 июня в Ханое проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама, а также встретится с выпускниками советских и российских вузов. Кроме того, российский лидер планирует посетить торжественный прием от имени президента страны.

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      Семен Александров
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